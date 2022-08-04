YAŞ üyeleri Anıtkabir’de! Başkan Erdoğan başkanlığındaki Şura Anıtkabir’i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir yıl aradan sonra bugün toplanacak. Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

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