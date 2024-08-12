12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Yarısı bizden kampanyasında yeni düzenleme! Hak kaybı önlenecek
Hükümetin evini yenilemek isteyen vatandaşlar için geliştirdiği "yarısı bizden" kampanyasında yeni gelişmeler yaşandı. Projesine otopark ve sığınak ekleyenler 1.5 kat kuralına takılıp hak kaybına uğruyordu. Artık otopark alanları proje metrekaresi dışında sayılacak. Yeni düzenleme halktan tam not aldı. İşte milyonlarca kişinin merak ettiği sorular ve yanıtları A Haber ekranlarında...