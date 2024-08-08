Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'nda tarih kısıtlamasının kaldırıldığını vurgularken "39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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