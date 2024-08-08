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Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem

Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.08.2024 16:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'nda tarih kısıtlamasının kaldırıldığını vurgularken "39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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