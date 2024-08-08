08 Ağustos 2024, Perşembe
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Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'nda tarih kısıtlamasının kaldırıldığını vurgularken "39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.