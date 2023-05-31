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Yarısı Bizden Kampanyasında son gün! Kaç kişi başvuru yaptı?

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 09:58
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular için bugün son gün. Peki kampanyaya kaç kişi başvurdu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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