04 Eylül 2024, Çarşamba
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Yarısı Bizden kampanyasına yoğun ilgi: Konutlar yükseliyor
Deprem konusunda büyük bir risk taşıyan İstanbul'daki riskli yapılarda başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası sonrası yeni evler hızla yükseliyor. Evlerinin yeniden yapılmasından büyük mutluluk duyan vatandaşlar "Devletin desteği olmasa evimizi yapamazdık. Gönül rahatlığıyla oturacağız" ifadelerini kullandı.