"Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sürüyor! Başvuru sayısı 120 bine yaklaştı

"Yarısı Bizden" kampanyası rekora koşuyor. Başvuran kişi sayısı 120 bine yaklaştı. Toplamda 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılmış oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.

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