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"Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sürüyor! Başvuru sayısı 120 bine yaklaştı

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 13:41
"Yarısı Bizden" kampanyası rekora koşuyor. Başvuran kişi sayısı 120 bine yaklaştı. Toplamda 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılmış oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
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