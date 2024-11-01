01 Kasım 2024, Cuma
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Yargıyı hedef alan Özel'e tepki: Şehrin emini terör yandaşı olamaz!
Esenyurt Belediye Başkanı 'Ahmet Özer'in, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanması, siyasetin gündeminden düşmüyor. CHP Genel Başkanı 'Özgür Özel' ise yargıyı hedef almış durumda. Soruşturmayı yürüten savcı 'Akın Gürlek' için skandal ifadeler kullandı 'özel'. İçişleri Bakanı 'Ali Yerlikaya' da, 'Özel'e tepki gösteren isimlerden oldu. 'Yerlikaya', "şehrin emini, terör yandaşı olamaz. Terörle sadece mücadele edilir" dedi.