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Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.10.2021 15:37
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yüksek Mahkeme, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurguladı, cezanın bozulmasını istedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
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