13 Ekim 2021, Çarşamba
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Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yüksek Mahkeme, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurguladı, cezanın bozulmasını istedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.