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Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 10:05
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen gezi parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını görüştü. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen daire, ikinci hak ihlali kararına uyulmamasını kararlaştırdı.
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Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
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