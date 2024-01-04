04 Ocak 2024, Perşembe
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Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen gezi parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını görüştü. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen daire, ikinci hak ihlali kararına uyulmamasını kararlaştırdı.