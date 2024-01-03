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Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 18:16
Yargıtay, tutuklu olan Can Atalay için ikinci kez kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan ikinci hak ihlali kararının hukuki bir değerinin olmadığı vurgulandı.
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