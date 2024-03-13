Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar: Edinilen mallarda ev hanımının da katkısı var

Yargıtay, ev hanımlarını sevindirecek bir karara imza attı. 9 yıl süren boşanma davasına emsal oluşturacak bir nitelikte karara imza atan yüksek mahkeme evlilik birliği boyunca biriktirilen parada ev hanımlarının da katkısının olduğuna hükmetti.

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