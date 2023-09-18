Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar! İşe giderken kaza yaptı iş kazası sayıldı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yüksek mahkeme, kendi aracıyla şirket toplantısına giden çalışanın mesai saatleri içerisinde yaptığı kazanın "iş kazası" sayılacağına hükmetti.

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