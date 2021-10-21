Yargıtay’dan emsal karar! Araçtaki kusur kadar bedel indirim uygulanacak

Yargıtay benzer davalara emsal olacak bir karara daha imza attı. Antalya'da bir kişi satın aldığı sıfır aracın kapı menteşelerinde "100 liralık" kusur çıkınca otomobilin değiştirilmesini istedi. Talep reddedilince olay yargıya taşındı. Ancak yerel mahkeme tüketiciyi haksız buldu. Yargıtay işte bu kararı bozdu, otomobilin değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Yaşanan gelişmelerin detaylarını A Haber canlı yayınında avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.

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