14 Haziran 2022, Salı
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Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı! Siyasi parti üyeliği düşürüldü
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar, CHP Genel Merkezi'ne iletildi.