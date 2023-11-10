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Yargıtay'dan AYM açıklaması: AYM'nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var

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Giriş: 10.11.2023 20:13
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmedi. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Yargıtay'dan yapılan AYM açıklamasında, "AYM'nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var. Mevcut davada Anayasa koyucunun iradesini yok saymıştır." ifadeleri kullanıldı.
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