Yargıtay’dan 28 Şubat davası kararı! Çevik Bir ile Çetin Doğan’ın hapis cezası onandı

Yargıtay başsavcılığı, 28 Şubat davasında aralarında "Demokrasiye balans ayarı yaptık" diyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli orgeneral Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz talebini reddetti. Böylece karara itiraz yolu kapandı.

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