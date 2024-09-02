02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yargıtay savcısına saldırı! Bakan Tunç: Şiddetle kınıyorum

Yargıtay savcısına saldırı! Bakan Tunç: Şiddetle kınıyorum

Damla Karasu
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 08:57
Adalet Bakanı Yılmaz Tunçi, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay savcısına saldırı!
Yargıtay savcısına saldırı!
Terör örgütüne Gürz darbesi!
Terör örgütüne Gürz darbesi!
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!
Savcıya trafikte acımasız saldırı!
Savcıya trafikte acımasız saldırı!
Dışişlerinden Netflix tepkisi!
Dışişlerinden Netflix tepkisi!
CIA Kapadokya ile kime ne mesaj verdi?
CIA Kapadokya ile kime ne mesaj verdi?
AK Parti’den Netflix’in dizisine sert tepki!
AK Parti'den Netflix'in dizisine sert tepki!
Netflıx’in kara propagandası: Famagusta
Netflıx'in kara propagandası: Famagusta
Başkan Erdoğan: İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi!
Başkan Erdoğan: İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi!
ANKA-3 mühimmatla havalandı
ANKA-3 mühimmatla havalandı
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Dünden bugüne Türkiye-ABD ilişkileri
Dünden bugüne Türkiye-ABD ilişkileri
Daha Fazla Video Göster