02 Eylül 2024, Pazartesi
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Yargıtay savcısına saldırı! Bakan Tunç: Şiddetle kınıyorum
Adalet Bakanı Yılmaz Tunçi, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.