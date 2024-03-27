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Yargıtay Başkanı bugün seçilecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:07
Yargıtay başkanlığı seçiminin beşinci turunda da sonuç çıkmadı, seçim bugüne kaldı. 1 tur 6. oylamasına devam edilecek. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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