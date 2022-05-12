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Yargıtay, 3 ayrı davada Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay hapis cezasını onadı

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 16:11
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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