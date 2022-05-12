12 Mayıs 2022, Perşembe
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Yargıtay, 3 ayrı davada Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay hapis cezasını onadı
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.