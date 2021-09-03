03 Eylül 2021, Cuma
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Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu! Yargılamaların uzaması önlenecek
Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu. Açılışı 1 Eylül'de yapılan yargıyı, yeni adli yılda dikkat çeken adımlar bekliyor. Önümüzdeki yasama döneminde, yargılamaların uzaması önlenecek hakim ve savcıların ihtisaslaşmasını sağlayacak uygulamalar getirilip çevre, imar mahkemeleri kurulacak. İşte tüm detaylar...