Yardım bekleyenlere tuzak! İsrail katliamından yeni görüntüler

Türkiye, Gazze'de ateşkes için her türlü diplomatik girişimlerini sürdürse de; bölgeden yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yardım TIR’larından gıda ürünleri almak için bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 117'e yükseldi. Kan donduran katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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