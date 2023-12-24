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Yaralı askerden ziyaret gelen Bakan Güler'e anlamlı sözler: Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım

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Giriş: 24.12.2023 15:43
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Şehit Yılmaz için tören düzenlendi
Şehit Yılmaz için tören düzenlendi
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Şehit Budak için Manisa’da tören
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