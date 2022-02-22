Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi? Sonraki hamlesi ne olur?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artıyor. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgesini tanımasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Peki son açıklamalarla birlikte bölgede ve diplomasi masasında neler oluyor? Türk - Rus İlişkileri Uzmanı Dr. Ivan Starodubtsev, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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