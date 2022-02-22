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Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilir mi? Sonraki hamlesi ne olur?

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 15:53
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artıyor. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgesini tanımasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Peki son açıklamalarla birlikte bölgede ve diplomasi masasında neler oluyor? Türk - Rus İlişkileri Uzmanı Dr. Ivan Starodubtsev, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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