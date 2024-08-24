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Yapay zeka kontrolden çıktı! 'Eli silahlı' ABD başkanları

Yapay zeka kontrolden çıktı! 'Eli silahlı' ABD başkanları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 18:57
Sosyal medya, zaten tam bir sahte haber çöplüğü. Şimdi, artırılmış gerçeklik de bu sürece katkıda bulunmaya başladı. Son olarak yapay zekanın ürettiği bu video, aslında büyük bir tehlikenin de habercisi. Artık internette gördüğünüz bir içeriğe inanmadan önce, iki kere düşünmeniz şart…
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