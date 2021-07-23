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Yapay organ üreten Dr. Sevde Altuntaş Harvard’ı bırakıp Türkiye’ye döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2021 09:50
Türkiye'de eğitim alan ve doktora çalışmaları sırasında TUBİTAK bursuyla dünyaya açılan ardından Harvard'da görev yapan ve yapay organ üreterek tüm dikkatleri üzerine çeken Dr. Sevde Altuntaş Türkiye'ye döndü. Dünyada henüz 3-4 yıllık bir araştırma geçmişi olan organoidler üzerine sıra dışı çalışmalara imza atan Altuntaş, organoidlerin yakın gelecekte organ nakli kavramını ortadan kaldıracak, yeni nesil bir tıp devrimi olduğunu belirtti.
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