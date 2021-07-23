23 Temmuz 2021, Cuma
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Yapay organ üreten Dr. Sevde Altuntaş Harvard’ı bırakıp Türkiye’ye döndü
Türkiye'de eğitim alan ve doktora çalışmaları sırasında TUBİTAK bursuyla dünyaya açılan ardından Harvard'da görev yapan ve yapay organ üreterek tüm dikkatleri üzerine çeken Dr. Sevde Altuntaş Türkiye'ye döndü. Dünyada henüz 3-4 yıllık bir araştırma geçmişi olan organoidler üzerine sıra dışı çalışmalara imza atan Altuntaş, organoidlerin yakın gelecekte organ nakli kavramını ortadan kaldıracak, yeni nesil bir tıp devrimi olduğunu belirtti.