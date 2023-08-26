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Yanlış yönlendiren navigasyon faciası! Adana'da kapalı yola giren otomobil uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 17:34
Adana'da iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren otomobil, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ve uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Peki navigasyon neden yanlış yönlendirdi? Navigasyon uygulaması 4 ölümlü kazaya nasıl neden oldu? Navigasyon uygulamaları yüzde yüz güvenli mi? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan bilişim uzmanı Emre Çelikkol değerlendirdi.
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