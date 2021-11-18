Yanlış antibiyotik kullanımına dikkat! Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?

Bugün 18 Kasım Avrupa antibiyotik farkındalık günü. Uzmanlar, yanlış antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çekiyor. Peki doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı? Yanıtı A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Orakdöğen aktardı.

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