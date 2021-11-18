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Yanlış antibiyotik kullanımına dikkat! Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 10:47
Bugün 18 Kasım Avrupa antibiyotik farkındalık günü. Uzmanlar, yanlış antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkat çekiyor. Peki doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı? Yanıtı A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Orakdöğen aktardı.
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