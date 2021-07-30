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Yangınlar sabotaj mı? PKK neden ormanları hedef alıyor?

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 09:44
Güncelleme:30.07.2021 09:49
Türkiye’nin 6 noktasında 20 yerde yangınları söndürme çabaları aralıksız şekilde devam ediyor. Öte yandan yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? A Haber’in ekranlara taşıdığı görüntü sabotaj ihtimalinin kanıtı gibi duruyor.
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