Yangınlar sabotaj mı? PKK neden ormanları hedef alıyor?

Türkiye’nin 6 noktasında 20 yerde yangınları söndürme çabaları aralıksız şekilde devam ediyor. Öte yandan yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? A Haber’in ekranlara taşıdığı görüntü sabotaj ihtimalinin kanıtı gibi duruyor.

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