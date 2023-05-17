Yangının sebebini öğrenince inanamadı! Korkan komşular tepki gösterdi...

İstanbul'da yaşanan olayda, bir genç, saç kurutma makinesini yatak üzerine çalışır halde bıraktı. Bir süre sonra ise yangın çıktı. Alevleri görünce şoke olan vatandaş yardım çağırdı. Olayın ardından korkan komşuların tepkisinden kaçamadı...