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Yangının kül ettiği Kalemler Mahallesi! Hasar çalışmaları bitti, yaralar sarılıyor

A Haber
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Giriş: 05.08.2021 12:08
Güncelleme:05.08.2021 12:08
Antalya Manavgat’taki yangında birçok mahalle yangından olumsuz etkilendi. Kalemler Mahallesi yangında ise kül oldu. Alevler evlerin ve yerleşimlerin alanların olduğu yerlere ulaştı ve küle çevirdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve yaraların sarılması için adımlar atılıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu anlattı.
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