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Yangının gönüllü kahramanları! Ekiplerin alevlerle canhıraş mücadelesi

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Giriş: 23.06.2022 11:45
Muğla Marmaris'te orman yangınına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de çalışmalara kahramanca çalışma destek veriyor. Zaman zaman toprak üzerinde yatarak dinlenen gönüllüler, daha sonra söndürme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
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