13 Nisan 2022, Çarşamba
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Yangından sonra Antalya’da neler değişti? Anahtar teslimiyle çifte bayram yaşayacaklar
28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında küle dönen yüzlerce ev ve ahırdan büyük bölümü, 9 ayda yeniden inşa edildi. Mağdurlar, Ramazan bayramında yeni evlerinin anahtarını alarak çifte bayram yaşayacak. A Haber yöre mimarisine uygun yapılan evleri görüntüledi.