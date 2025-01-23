Yangında hayatını kaybedenlere veda! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Onlarca hayat, onlarca ocak bir gecede söndü. Gültekin ailesi de onlardan biriydi. Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızı da o oteldeydi. Zehra Sena Gültekin'in ailesinden yedi kişi vardı. Eşi çocukları, kardeşleri. Ve Doğu Türkistan'dan evlat edindikleri 10 yaşındaki Sümeyye. Hepsi birlikteydi. Hiçbiri sağ kurtulamadı. Sadece birkaç gün önce gittikleri kayak tatili sonrası dün tabutları yanyana dizildi musalla taşına. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gültekin ailesinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Boğazı düğüm düğümdü ağzından çıkan cümle ise "Canımız, yüreğimiz yanıyor." oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN