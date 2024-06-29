30 Haziran 2024, Pazar
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Yangında felaket büyüyor! Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürmek için seferber olundu
Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın’ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken gündüz hava kararıncaya kadar havadan devam eden söndürme çalışmaları hava karardıktan sonra karadan devam ediyor.