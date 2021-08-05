05 Ağustos 2021, Perşembe
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Yangına karşı Sikorsky’ler devrede! Özel olarak hazırlandı
Orman yangınlarına karşı mücadelede tarihte bir ilk yaşandı. Jandarma Teşkilatı’nda bulunan Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak, Milas'taki yangın söndürme filosuna yollandı. Jandarma Teşkilatı, bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.