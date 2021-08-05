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Yangına karşı Sikorsky’ler devrede! Özel olarak hazırlandı

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Giriş: 05.08.2021 09:51
Orman yangınlarına karşı mücadelede tarihte bir ilk yaşandı. Jandarma Teşkilatı’nda bulunan Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak, Milas'taki yangın söndürme filosuna yollandı. Jandarma Teşkilatı, bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.
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