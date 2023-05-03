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Yangın Söndürme Uçağı teslim töreni! Başkan Erdoğan imzaladı! i-İnsanlı keşif uçağına "OTAĞ" ismini verdi

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Giriş: 03.05.2023 14:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağının Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı. İnsanlı keşif uçağının ismini Başkan Erdoğan "OTAĞ" olarak verdi.
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