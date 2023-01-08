08 Ocak 2023, Pazar
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Yangın mağduru Çetin ailesine yeni evlerinin anahtarını Başkan Erdoğan verdi! Hüseyin Çetin "yapılabileceğini düşünmemiştim" demişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında evini kaybeden Hüseyin Çetin ve eşi Pınar Çetin çiftine yeni evlerinin anahtarını verdi. Başlarda yeni evlerin yapılabileceğini düşünmediğini söyleyen Hüseyin Çetin, sevincini Başkan Erdoğan'la yaşadı.