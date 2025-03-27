27 Mart 2025, Perşembe
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Yangın faciasından kurtuldu o anları anlattı: Duman girmesin diye kapının altını kapattım!
Bursa'da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybettiği otel yangınında içerden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi, "Duman girmesin diye kapının altını kapattım, camdan dışarı çıktım" dedi.