27 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yangın faciasından kurtuldu o anları anlattı: Duman girmesin diye kapının altını kapattım!
Yangın faciasından kurtuldu o anları anlattı: Duman girmesin diye kapının altını kapattım!

Yangın faciasından kurtuldu o anları anlattı: Duman girmesin diye kapının altını kapattım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2025 18:07
Bursa'da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybettiği otel yangınında içerden çıkmayı başaran telesiyej görevlisi, "Duman girmesin diye kapının altını kapattım, camdan dışarı çıktım" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yangın faciasından kurtuldu o anları anlattı: Duman girmesin diye kapının altını kapattım!
Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını ağırlıyor!
Erdoğan Somali Cumhurbaşkanını ağırlıyor!
Duman girmesin diye kapının altını kapattım!
"Duman girmesin diye kapının altını kapattım!"
Bahçeli ne zaman mesaiye başlayacak?
Bahçeli ne zaman mesaiye başlayacak?
Özgür Özel siyasi vesayet altında
"Özgür Özel siyasi vesayet altında"
CHP PM’den olağanüstü kurultaya onay!
CHP PM'den olağanüstü kurultaya onay!
Hedef boykot mu ekonomik darbe mi?
Hedef boykot mu ekonomik darbe mi?
CHP PM’den olağanüstü kurultay onayı
CHP PM’den olağanüstü kurultay onayı
Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu
Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu
İmamoğlu ve örgütü yakayı nasıl ele verdi?
İmamoğlu ve örgütü yakayı nasıl ele verdi?
Sokak çağrısı yapan 30 şüpheli gözaltında
Sokak çağrısı yapan 30 şüpheli gözaltında
CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki
CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki
Türkiye-ABD temasları komşuyu endişelendirdi!
Türkiye-ABD temasları komşuyu endişelendirdi!
Daha Fazla Video Göster