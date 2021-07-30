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Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı! Manavgat'ta gergin anlar

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Giriş: 30.07.2021 10:39
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
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