30 Temmuz 2021, Cuma
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Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı! Manavgat'ta gergin anlar
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...