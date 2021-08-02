Yangın bölgesinde 3 Bakan’dan flaş açıklama! Süleyman Soylu: 300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı. Manavgat yangının devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, “Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu” diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. (Sabotaj konusu) 300’den fazla ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz. Gereken tüm yardımlar yapılıyor. Devlet devletliğini gösteriyor. ” ifadelerini kullandı. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Yangın yerleşim merkezlerinde uzak bir noktada devam ediyor. Yangınların kısa süre kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Yangınla mücadele eden ekiplerimiz işlerini çok iyi biliyor ve yapıyor. Yangınla mücadele tweet atmakla değil sahada oluyor.” ifadelerini kullandı.

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