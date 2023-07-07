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Videolar Gündem Videoları Yandaş Erşan Şen'den fondaş Sözcü TV'de zehir zemberek sözler! CHP'yi yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler

Yandaş Erşan Şen'den fondaş Sözcü TV'de zehir zemberek sözler! CHP'yi yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler

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Giriş: 07.07.2023 03:10
14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki seçim hezimetinin ardından CHP’de kaos her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. İmamoğlu’nun ‘değişim’ çağrılarına kulak tıkayan, ‘Geminin kaptanı benim’ mesajıyla ‘yerini bil’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki olay her geçen gün büyüyor. İkili arasındaki koltuk kavgasına fondaş Sözcü TV’de konuşan Ersan Şen dahil oldu. CHP’yi zehir zemberek sözlerle topa tutan Şen, Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuştu. Öte yandan Ersan Şen, “Ersan Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş" ifadelerini kullandı.
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