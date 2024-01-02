02 Ocak 2024, Salı
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Yanan uçağın içinde panik anları!
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Yangının iki uçağın çarpışması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, Japonya Havalimanı yetkilileri yanan uçakta 367 yolcu 12 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Yolcuların ve mürettebatın hepsi tahliye edildi. Uçağın iniş anındaki panik anı A Haber ekranlarında. İşte o görüntüler…