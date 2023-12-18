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Yalova Valisi Hülya Kaya'dan Yalova'daki depreme ilişkin ilk açıklama! "Olumsuz bir ihbar alınmadı"

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Giriş: 18.12.2023 00:46
Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.
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