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Yalova Valiliği şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyardı!

Yalova Valiliği şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 01:14
Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kent genelindeki su kesintisi devam ederken Yalova Valiliği ilk analiz sonuçlarını açıkladı. Valilikten kapsamlı analiz süreçlerinin devam ettiği ve bu nedenle de şebeke suyunun içme için tüketilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada suyun temizlik ve hijyen konusunda kullanımında ise herhangi bir riskin bulunmadığı bildirildi.
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Yalova Valiliği şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyardı!
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