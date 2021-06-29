Yalan haberlerin amacı ne? Asıl hedef gençler mi?

"Katarlı öğrenciler sınavsız üniversiteye gidecek" dendi yalan çıktı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "darp edilen gazetecinin babasını aradım" dedi aramamış, sonra Oda TV "KADEM yurdunda silah var" dedi, film seti çıktı... Türkiye halkı örgütlü bir yalan yağmuruna tutuluyor. Bir tarafta muhalefet liderleri, diğer tarafta bazı medya organları, topluma önce yalan bilgiler veriyor ardından özür diliyorlar. Peki bu haberler yalan olduğu bilinmesine rağmen neden dile getiriliyor? Yalan haberlerle ne amaçlanıyor? Halk bu konuda neler düşünüyor? İşte detaylar...

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