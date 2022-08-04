Yalan haberler en çok hedef alınan ülke Türkiye! İşte Batı medyasının yalan sicili

Algı operasyonları, karalama kampanyaları... İngiltere'de Oxford Üniversitesi manipülatif içeriklerle yalan haberlere en çok maruz kalan ülkelere dair bir çalışma yürüttü. Çalışmaya göre Türkiye yüzde 49'luk oranla ilk sırada yer aldı. Peki son dönemde Türkiye'ye hangi haberlerle hedef alındı. İşte tüm detaylar...

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