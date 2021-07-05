05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Yalan haberle yine algı yaptılar! Gerçek ortaya çıksa da özür dilemediler
Ordu'da Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, koronavirüs temaslısı olduğu halde, karantinayı ihlal edip maske bile takmadan iş yerine gitti. Filyasyon ekibinin ihbarı üzerine polis iş yerine gitti. Gerilim çıkınca gözaltına alındı. Yalan medyası ise, bu olayı, "Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alındı" diye haber yaptı.