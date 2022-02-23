23 Şubat 2022, Çarşamba
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Yalan habere ağır cezalar geliyor
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemenin üç ana başlığı olacak. yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak, internet medyası için yasal altyapı oluşturulacak. Sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" değil, "gerçek" kişilerden oluşacak. İşte ayrıntılar...