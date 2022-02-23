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Yalan habere ağır cezalar geliyor

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Giriş: 23.02.2022 10:50
Güncelleme:23.02.2022 11:25
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemenin üç ana başlığı olacak. yalan haberleri bilerek yayanlara yaptırım uygulanacak, internet medyası için yasal altyapı oluşturulacak. Sosyal medya şirketlerinin temsilcileri "tüzel" değil, "gerçek" kişilerden oluşacak. İşte ayrıntılar...
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