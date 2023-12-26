Yahya Sinvar suskunluğunu bozdu: İşgal güçlerini ezme yolundayız

Katil İsrail'in arananlar listesinin ilk sırasında yer alan, Hamas'ın lideri Yahya Sinvar savaşın başladığı günden bu yana ilk kez kamuya açık mesaj paylaştı. İşgal güçlerini ezme yolunda olduklarını söyleyen Sinvar, "binden fazla İsrail askerini öldürdük" dedi. İsrail'in Jerusalem Post Gazetesi ise Hamas liderinin tünellerde rehineleri de ziyaret ettiğini açıkladı.

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