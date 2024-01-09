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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı! Her türlü saldırıya devam ediyorlar

İHA
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Giriş: 09.01.2024 00:54
Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi yerleşimci tarafından çalındı. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi.
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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı! Her türlü saldırıya devam ediyorlar
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