09 Ocak 2024, Salı
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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı! Her türlü saldırıya devam ediyorlar
Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi yerleşimci tarafından çalındı. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi.